Haas konnte den ersten Satz noch gewinnen - © APA

Barbara Haas hat sich am Sonntag in der zweiten Qualifikations-Runde für das WTA-Turnier in Luxemburg verletzt. Nach einem 7:6(5),7:5-Sieg am Samstag über Anna-Lena Friedsam (GER) gab Österreichs Nummer eins gegen die topgesetzte Alison van Uytvanck beim Stand von 7:6(4),0:6,1:4 auf.