Großbrand nach Schweißarbeiten in Kfz-Werkstätte in Waldzell

Der Brand griff auf andere Autos und Gebäude über - © APA

Nach Schweißarbeiten an einem Auto kam es am Mittwoch in einer Kfz-Werkstatt in Waldzell (Bezirk Ried im Innkreis) zu einem Großbrand. Ein Kfz-Techniker hatte bei einem Auto ein Service gemacht, als der Fahrgastraum zu brennen begann. Der Brand griff rasch auf weitere Autos, die sich in der Werkstatt befanden, sowie die beiden Gebäude des Betriebs über.