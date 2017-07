Früherer US-Präsident Carter aus dem Krankenhaus entlassen

Der Ex-Präsident hatte in Begleitung seiner Frau Rosalynn Carter eine Baustelle der wohltätigen Organisation Habitat for Humanity in Winnipeg besucht, als er den Schwächeanfall erlitt. Das Carter-Zentrum bezeichnete seine kurzzeitige Einlieferung ins Krankenhaus als Vorsichtsmaßnahme.

Der Fernsehsender CBC berichtete allerdings, Carter sei während des Events in Ohnmacht gefallen. Das Ehepaar Carter verbringt die Woche in Kanada, um Habitat for Humanity beim Häuserbau zu helfen.

Der frühere Präsident war 2015 an Krebs erkrankt. Er wurde operiert und durchlief eine Strahlentherapie, die wirkte. Von 1977 bis 1981 war Carter Präsident der Vereinigten Staaten.

(APA/ag.)