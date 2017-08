Flüchtlings-Neuankünfte in Italien seit Juli stark gesunken

Der Trend hält auch im August an. 2.080 Migranten trafen in diesem Monat in Italien ein, im August 2016 waren es noch 21.294. Rund 95.000 Migranten haben seit Anfang 2017 Italien erreicht.

Weiteres Bürgermeistertreffen geplant

Der stärkere Einsatz der libyschen Küstenwache, die von Italien mit Schiffen unterstützt wird, zeige Resultate, hieß es in Rom. Vor allem seit dem Treffen zwischen dem italienischen Innenminister Marco Minniti und 13 Bürgermeistern von libyschen Städten vor zwei Wochen sei die Zahl der Flüchtlingsankünfte zurückgegangen. Ein weiteres Treffen mit libyschen Bürgermeistern ist demnächst in Rom geplant. Daran sollen sich auch EU-Vertreter beteiligen. Dabei soll den Bürgermeistern finanzielle Unterstützung aus EU-Fonds zugesichert werden.

(APA)