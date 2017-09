Fassade des documenta-Büchertempels komplett

Akropolis-Nachbau mit verbotenen Büchern behangen - © APA (dpa)

Die Fassade des documenta-Kunstwerks “Parthenon der Bücher” ist knapp zwei Wochen vor Ausstellungsende in Kassel fertig. “Die Innenseite zeigt allerdings noch Platz für Bücher”, sagten die Organisatoren der weltweit bedeutendsten Ausstellung für zeitgenössische Kunst am Montag. Die offizielle Fertigstellung soll am Samstag erfolgen.