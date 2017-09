Die Polizei sucht nach dem Täter - © APA (Symbolbidl/FOTOKERSCHI.AT)

Ein bisher unbekannter Mann hat am frühen Montagnachmittag beim Aussteigen aus einem Linienbus in Lauterach (Bezirk Bregenz) zwei Frauen und die Busfahrerin mit einer Softgun bedroht. Die zwei Frauen erlitten leichte Verletzungen, eine davon eine Platzwunde am Kopf. Der Täter flüchtete, nach ihm wird gefahndet.