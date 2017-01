Gunnar Prokop wurde notoperiert - © APA

Der ehemalige Leichtathletik- und Handball-Coach Gunnar Prokop ist bei einem Skiunfall in Annaberg (Bezirk Lilienfeld) am Samstag schwer gestürzt. Die Polizei bestätigte am Sonntag einen Bericht des ORF Niederösterreich. Der 76-Jährige dürfte sich dabei Brüche an beiden Beinen zugezogen haben. Das Universitätsklinikum St. Pölten erklärte auf Nachfrage, dass Prokop stationär aufgenommen wurde.