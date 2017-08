Erschütterte Reaktionen nach Barcelona-Anschlag

Ihre Gedanken seien bei den Betroffenen, betonten Kern und Kurz unabhängig voneinander im Online-Kurznachrichtendienst am Donnerstagabend. Kurz verurteilte darüber hinaus “diesen brutalen Terrorakt gegen Unschuldige” zutiefst. Terror werde nicht siegen, erklärte der ÖVP-Chef. FPÖ-Generalsekretäre Harald Vilimsky erklärte auf Facebook lediglich: “Man darf gespannt sein, wer die Täter sind”.

Vizekanzler und Justizminister Wolfgang Brandstetter zeigte sich zutiefst bestürzt: “Mein tiefstes Mitgefühl gehört in diesen Stunden den Verletzten und Angehörigen der Opfer dieses schrecklichen Attentates. Diese unsäglich feige Gewalttat macht mich wütend und tief betroffen.” Brandstetter betonte in einer Aussendung weiters, die “wiederholten Terrorattacken zeigen, dass wir innerhalb Europas mehr denn je gemeinsam daran arbeiten müssen, den Hass und international vernetzten Terrorismus effektiv mit den entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen zu bekämpfen”.

Die Vizepräsidentin des EU-Parlaments und Grüne Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek zeigte Mitgefühl mit den Opfern und Angehörigen. “Urlauberinnen, Touristen, Einheimische, Menschen voller Lebensfreude, die schöne Stunden auf dem beliebten Boulevard Las Ramblas im Zentrum Barcelonas verbringen wollen, als Ziel eines perfiden Anschlags zu wählen, ist ein verachtungswürdiger Akt der Grausamkeit”, erklärte Lunacek am Donnerstag in einer Aussendung und forderte mehr Zusammenhalt in Europa. “Wir lassen uns unsere errungenen Freiheiten und demokratischen Werte in Europa nicht von Hass oder Terror zerstören.”

Tiefe Betroffenheit äußerten auch die NEOS. Vorsitzender Matthias Strolz sagte: “Wir trauern um die Opfer dieses schrecklichen Ereignisses und sind in Gedanken bei den Verletzten und Angehörigen”. Außerdem betonte er: “Diese grausamen Taten lassen einen immer voll Trauer und Wut zurück. Europa muss jetzt erneut entschlossen zusammenstehen. Wir müssen gemeinsam für unsere Ideale, für eine offene Gesellschaft und unsere Freiheit einstehen.” Eine “echte Kooperation der europäischen Nachrichten- und Sicherheitskräfte” sei zu etablieren sowie eine gemeinsame Sicherheitspolitik umzusetzen, “die diesen Namen auch verdient”.

US-Präsident Donald Trump hat den Anschlag auf die spanische Metropole Barcelona via Twitter verurteilt und verspricht Spanien jede Hilfe zu, die notwendig sei. “Haltet durch & seid stark. Wir lieben euch”, erklärte Trump. Als erste öffentliche Reaktion aus dem Weißen Haus hatte zuvor First Lady Melania Trump am Donnerstag getwittert: “Gedanken und Gebete für Barcelona”.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg reagierte bestürzt auf den Anschlag. “Ich verurteile den furchtbaren Angriff in Barcelona. Meine Gedanken sind bei allen Betroffenen. Wir stehen vereint im Kampf gegen den Terrorismus”, erklärte Stoltenberg am Donnerstagabend über Twitter.

EU-Ratspräsident Donald Tusk schrieb: “Ganz Europa steht an der Seite Barcelonas. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und allen, die von diesem feigen Angriff auf Unschuldige betroffen sind.” Der Chef der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, bekundete Familien und Freunden der Opfer, dem Präsidenten Mariano Rajoy und dem spanischen Volk sein Beileid. Er denke besonders an Helfer, die sich selbst in Gefahr begeben hätten, und an die Sicherheitskräfte. “Dieser feige Angriff zielte absichtlich auf jene ab, die das Leben genossen und Zeit mit Familien und Freunden verbrachten. Wir werden uns niemals von solcher Barbarei einschüchtern lassen”, teilte Juncker mit.

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani schrieb auf Twitter: “Meine Solidarität mit den Opfern des terroristischen Anschlags von Barcelona. Volle Unterstützung für die Behörden.” Die gesamte EU sei vereint in der Verteidigung des Friedens. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström twitterte: “Furchtbare Nachrichten aus Barcelona. Gedanken sind bei Opfern und allen Betroffenen.”

Auch die Bürgermeister von Paris und Nizza haben ihre Solidarität mit der spanischen Stadt bekundet. Die beiden französischen Städte waren in den vergangenen Jahren selbst von schweren Anschlägen erschüttert worden. “Trauer und Empörung angesichts des Terrorakts, der gerade in Barcelona geschehen ist”, schrieb die Pariser Stadtchefin Anne Hidalgo am Donnerstagabend auf Twitter. “Barcelona und Paris sind Städte des Teilens, der Liebe und der Toleranz. Diese Werte sind stärker als dieser abscheuliche und feige Terrorismus.”

Der Bürgermeister von Nizza, Christian Estrosi, erklärte seinerseits auf Twitter: “Entsetzen nach der terroristischen Attacke in Barcelona. (…) Unterstützung für die Opfer dieses schändlichen Angriffs.” Die Lieferwagen-Attacke in Barcelona weckt Erinnerungen an den Anschlag von Nizza: In der Mittelmeer-Stadt war am 14. Juli 2016 ein Lastwagen in eine Menschenmenge gerast und hatte 86 Menschen getötet.

