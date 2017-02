Ermittlungen gegen Deutsche Börse-Chef Kengeter laufen

Kenteger geriet ins Visier der Behörden - © APA (dpa)

Ermittler nehmen wegen des Verdachts auf Insiderhandel von Deutsche Börse-Chef Carsten Kengeter weiter Unterlagen in der Deutschen Börse unter die Lupe. Die Ermittler hätten ihr Quartier direkt am Hauptsitz der Börse aufgeschlagen, berichtet die “Wirtschaftswoche”. So könnten sie Unterlagen direkt vor Ort sondieren. Der Bericht wurde vonseiten der Deutschen Börse bestätigt.