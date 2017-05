Mann erstach in Wuppertaler Wohnheim offenbar drei Menschen

Die Mordkommission ermittelt - © APA (dpa)

In einem Wohnheim im nordrhein-westfälischen Wuppertal soll ein offenbar psychisch kranker Mann am späten Mittwochabend drei Menschen erstochen haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, wurde der Tatverdächtige festgenommen. Eine Sachverständige kam demnach zu der vorläufigen Einschätzung, dass der Mann vermindert schuldfähig oder sogar schuldunfähig sei.