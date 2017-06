Deutscher Ex-Bundeskanzler Kohl wird in Speyer begraben

Totenmesse findet im Dom zu Speyer statt - © APA (dpa)

Der frühere deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl wird seine letzte Ruhestätte auf einem Friedhof in Speyer finden – und nicht im Familiengrab der Kohls in Ludwigshafen. Das sagte der langjährige Vertraute Kohls, der frühere “Bild”-Chefredakteur Kai Diekmann, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin in Rücksprache mit der Witwe Maike Kohl-Richter.