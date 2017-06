Chefermittler für Londoner Brandkatastrophe ist umstritten

In diesem Hochhaus kamen 80 Menschen ums Leben - © APA (Archiv/AFP)

Gut zwei Wochen nach der Brandkatastrophe in einem Londoner Hochhaus hat die britische Premierministerin Theresa May einen Leiter für die offizielle Untersuchung ernannt. Der ehemalige Richter Martin Moore-Bick soll die Ermittlungen führen, teilte May dem britischen Parlament am Donnerstag schriftlich mit.