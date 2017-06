Burgenländer stahl 49 Ortstafeln und Verkehrsschilder

Der Bursche hatte schon eine ordentliche Schildersammlung zu Hause - © APA

Die Polizei hat einen 19-jährigen Mann ausfindig gemacht, der in der Zeit von 7. Mai bis 22. Juni insgesamt 49 Ortstafeln, Verkehrsschilder und Hinweistafeln gestohlen haben soll. Die Ortstafeln waren in den Gemeinden Kittsee und Pama (beide Bezirk Neusiedl am See) sowie Berg (Bezirk Bruck a. d. Leitha, NÖ) abmontiert worden, berichtet die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag.