Belgien nach 4:3 in Bosnien in WM-Quali weiter unbesiegt

Belgiens Vertonghen steuerte einen Treffer bei - © APA (AFP)

Belgien ist in Qualifikation für die Fußball-WM 2018 in Russland weiter unbesiegt. Die längst qualifizierten Belgier besiegten am Samstag Bosnien-Herzegowina in Sarajevo mit 4:3 und halten nach neun Runden bei acht Siegen und einem Remis. Durch die Niederlage von Bosnien steht Italien fix im Play-off. In der Gruppe A darf Schweden nach einem 8:0 gegen Luxemburg weiter auf eine WM-Teilnahme hoffen.