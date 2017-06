Auch zweiter Waldbrand in Portugal unter Kontrolle

Am Mittwoch hatten die Einsatzkräfte erklärt, 95 Prozent der Brände in der Region seien unter Kontrolle, darunter der riesige Brand von Pedrogao Grande, durch den 64 Menschen getötet und 204 weitere verletzt wurden. Die Feuer waren am Samstagnachmittag bei Pedrogao Grande ausgebrochen und hatten sich rasend schnell in die Nachbarorte Gois, Pampilhosa da Serra und Arganil ausgebreitet.

Nach Angaben von Tavaras konnte die Feuerwehr den Brand von Gois nun auf einem Gebiet von 20.000 Hektar eindämmen. Insgesamt waren 2.400 Feuerwehrleute im Einsatz.

(APA/ag.)