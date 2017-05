Stephan El Shaarawy erzielte zwei Tore - © APA (AFP)

AS Roma hat den zweiten Tabellenplatz in der italienischen Fußball-Meisterschaft gefestigt. Die Römer kamen am Samstag dank Treffer von Stephan El Shaarawy (28., 58.), Mohamed Salah (42., 77.) und Edin Dzeko (83.) zu einem 5:3-Auswärtssieg bei Chievo Verona.