Zu einem der Häuser habe das private Bad gehört. Sein Besitzer müsse “sehr reich und wichtig” gewesen sein, mutmaßte der Archäologe. Bemerkenswert sei, dass die Gebäude mehr als 1.000 Jahre lang in einer bewohnten Stadt überdauert hätten, so Kenny. “Es ist nahezu einzigartig, dass römische Überreste in dieser Art von Umgebung so vollständig überleben.” Die Gebäude stammten vermutlich aus dem dritten oder vierten Jahrhundert nach Christus, hieß es.

(APA/dpa)