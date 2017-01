Appell des Papstes für minderjährige Flüchtlinge

“Man sollte wirklich jede mögliche Maßnahme ergreifen, um minderjährige Migranten zu beschützen und zu verteidigen und auch, um sie zu integrieren”, so das Kirchenoberhaupt. Auf dem Petersplatz in Rom nahmen viele Migranten am Angelus teil. Der Papst unterstrich, dass Integration und gegenseitiger Respekt der Kulturen fundamental seien. Er rief Migranten auf, Gesetze und Traditionen zu respektieren und gleichzeitig die Werte ihrer Herkunftskulturen zu bewahren. “Die Begegnung verschiedener Kulturen ist immer eine Bereicherung für alle”, so der Papst.

(APA)