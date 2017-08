Alko-Lenker überrollte 22-jährigen Kärntner

Der Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau war gegen 3.40 Uhr mit seinem Wagen in Bad Kleinkirchheim unterwegs, als er den 22-Jährigen – er kommt ebenfalls aus dem Bezirk Spittal an der Drau – auf der Straße zu spät sah. Nachdem er ihn überrollt hatte, kümmerte sich der Betrunkene um den Verletzten und veranlasste die Alarmierung der Rettung. Die Polizei hat das Fahrzeug auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Ein Sachverständiger wird den Unfallhergang prüfen.

(APA)