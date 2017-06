58 Prozent der Österreicher essen täglich Obst und Gemüse

Mehr als die Hälfte der Österreicher steht auf Vitamine - © APA

Mehr als die Hälfte der Österreicher (58 Prozent) isst mindestens einmal am Tag Obst und Gemüse. Äpfel und Paradeiser sind die jeweiligen Lieblingssorten. Lediglich acht Prozent meinte, so gut wie nie in dieser Form Vitamine zu sich zu nehmen. Das ergab eine Umfrage des Linzer Marktforschungsinstituts Spectra, die am Donnerstag veröffentlicht wurde.