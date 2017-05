35. America’s Cup als schnellste “Seeschlacht” aller Zeiten

Diese Trophäe gilt es zu holen - © APA (AFP)

Am Freitag beginnt vor Bermuda die schnellste “Seeschlacht” aller Zeiten. Ermittelt wird mitten im Nordatlantik zunächst jenes Boot, das vom 17. bis 27. Juni beim 35. America’s Cup die Chance bekommt, Titelverteidiger Oracle USA im “Best-of-seven”-Modus die wichtigste Segeltrophäe der Welt abzujagen. Wie 2013 in San Francisco ist Österreich auch diesmal beim Youth America’s Cup am Start.