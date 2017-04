18-jähriger Asylwerber stach in Steyr auf Landsmann ein

Der Streit endete mit zwei Verletzten, so die Polizei - © APA (Webpic)

Bei einer Messerstecherei in der Steyrer Bahnhofsstraße sind am Samstag zwei junge Asylwerber verletzt worden. Ein 17-jähriger Afghane war sich zuvor mit einem um ein Jahr älteren Landsmann in die Haare geraten. Als die zunächst verbale Auseinandersetzung eskalierte, stach der 18-Jährige auf seinen Kontrahenten ein und verletzte ihn am Oberschenkel.