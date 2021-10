Klubhaus feiert Comeback nach der Sommerpause

Am Wochenende kehrt die Vorarlberger Tonight Show zurück. Sexualberaterin Bettina Schwung hilft dem Liebesleben von Jogi und Pascal auf die Sprünge. Samstag, 19.30 Uhr, auf VOL.AT und Ländle TV.

Das Klubhaus feiert seine Rückkehr in den Vorarlberger Wohnzimmern: In der zweiten Staffel des Tonight-Show-Formats nehmen erneut spannende Gäste auf der berüchtigten, korallenroten Couch Platz. Zum Auftakt geht es gleich ordentlich zur Sache: Sexualberaterin Bettina Schwung aus Feldkirch hat jede Menge Spielzeug im Gepäck, spricht mit den beiden Hosts Jogi und Pascal aber auch über ernste Themen und was sich sonst noch so in den Vorarlberger Schlafzimmern tut.

Sexualberaterin Bettina Schwung zu Gast im Klubhaus.

The DeadBeatz

Was wäre das Klubhaus ohne die legendäre Blues-Punk-Combo: David und Bernie, besser bekannt als The DeadBeatz, sorgen wie gewohnt für den passenden musikalischen Rahmen und jede Menge Groove. Für den ein oder anderen kontroversen Lacher sorgt BlakkAfghan. Last but not least gewährt auch wieder Johannes von und zu Gutenberg Einblick in das "Buch der Gelöschten" und führt literarisch durch die Untiefen des VOL.AT-Forums.

Alles neu in Staffel zwei

Vorab sei verraten, das Klubhaus erhält bald Zuwachs: In zwei neuen spannenden Sendeteilen, die in den kommenden Ausgaben präsentiert werden, dürfen sich auch die Zuschauer verstärkt einbringen. Außerdem feiert eine charmante und charismatische junge Dame ihre Rückkehr in der Vorarlberger Tonight Show. Klubhaus, am Samstag, um 19.30 Uhr, auf VOL.AT und Ländle TV.

