Gas: Dornbirner Rap-Crew mischt das Klubhaus auf

Am Samstag gastieren die Hip-Hop-Newcomer in der Vorarlberger Tonight Show. Gangster-Rap im Kampf gegen Rassismus, im Klubhaus, um 19.30 Uhr auf VOL.AT.

Am Samstag spricht die Dornbirner Formation mit nigerianischen Wurzeln im Klubhaus über ihre Musik, das neue Video und ihren Alltag in Vorarlberg. Dabei geht es auch um ihre Erfahrungen mit Rassismus und wieso sie einem Vorarlberger Bier, das ebenfalls mit Vorwürfen aus dieser Richtung konfrontiert wurde, nach wie vor die Treue halten. Auf jeden Fall zeigen Gas, wieso in nächster Zeit mit ihnen zu rechnen ist. Und auch an Saras Klubhaus Bar, powered by Fohrenburger, machen die smarten Herren eine gute Figur.