Klubhaus: Herwig Bauer und die neuen Poolbar-Headliner

Poolbar Special: Am Samstag präsentiert der Poolbar-Macher in der Vorarlberger Tonight Show die neuen Headliner und ein echtes Open-Air-Highlight der Superlative!

Vorhang auf für die nächste Episode Klubhaus: Am Samstag gastiert um 19.30 Uhr Poolbar-Geschäftsführer Herwig Bauer in der Vorarlberger Tonight Show. Mit den beiden Hosts Pascal und Jogi spricht der Festival-Macher über die inzwischen 29. Auflage des kultigen Festivals. Außerdem werden in der Sendung die nächsten Bands, Künstler und Acts präsentiert, die der Montfortstadt im Sommer ihre Aufwartung machen. Und soviel sei verraten, darunter befindet sich ein echtes Highlight, das garantiert für ein ausverkauftes Openair und Standing Ovations auf der Poolbar-Wiese sorgen wird.