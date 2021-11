"Turbo-Booster-Edition" mit Dr. Marco Pogo im Klubhaus!

In der Spezialfolge rund ums Thema Impfung erhalten Pascal und Jogi den dritten Stich. Ärztlichen Beistand gewähren Dr. Marco Pogo und Dr. Bernhard Schlosser. Samstag, 19.30 Uhr, auf VOL.AT und Ländle TV.

Aufgrund der aktuell angespannten Situation haben sich die Klubhaus-Hosts entschieden, ihre Sendezeit einem Thema zu widmen, das den beiden Moderatoren besonders am Herzen liegt. Die Sendung soll all jenen gewidmet sein, die täglich im Kampf gegen die Pandemie ihr Leben aufs Spiel setzen und im Gesundheits- oder Pflegewesen viel zu wenig Dankbarkeit und Wertschätzung erfahren.

Zu Gast im Klubhaus: Dr. Marco Pogo und Dr. Bernhard Schlosser

Als prominenten Gast aus Wien dürfen Pascal und Jogi Dr. Marco Pogo begrüßen. Egal ob als Frontmann der Punkrockband Turbobier, als Parteiobmann der Bierpartei, als Autor oder auch als Arzt, der auch schon mal sein Publikum durchimpft: Bei Marco Pogo bleibt kein Stein auf dem anderen. Das kreative Subversivtalent gastiert ürigens öfters in Vorarlberg, Anton Loitsch (Nautilus Studio Dornbirn) wird demnächst ein Live-Album zum legendären Konzert im Wiener Volkstheater produzieren. Auch in Sachen Pandemie nimmt er sich kein Blatt vor den Mund. So hat er kein Verständnis für Aussagen der Politik, die einerseits ein katastrophales Krisenmanagement an den Tag legt oder noch schlimmer, mit wissenschaftsfeindlichen Aussagen das Leben von Menschen aufs Spiel setzt.