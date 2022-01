Klubhaus mit Bianca Kristin Woltsche

Bianca Kristin Woltsche ist als Make-Up-Artistin ständig unterwegs. Welche Stars auf ihre Dienste vertrauen, erzählt sie am Samstag um 19.30 Uhr im Klubhaus.

In dieser Woche nimmt Make-Up-Artist Bianca Kristin Woltsche auf der korallenroten Klubhaus-Couch Platz und erklärt den Hosts Pascal und Jogi, was mit Make-Up alles möglich ist.

Die Montafonerin arbeitete schon mit diversen Stars zusammen. Ihr Können beweist sie aber nicht nur hinter den Kulissen, sondern auch ihre Instagram-Seite ist eine bunte Mischung aus Glamour-Make-Up und unkonventionellen, aber aufsehenerregenden Looks. Bianca stellt sich im Klubhaus natürlich auch den Fragen der Zuseher und plaudert mit Sara in der Klubhaus Bar powered by Fohrenburger aus dem Nähkästchen.