Der Mann der tausend Stimmen: Kulis im Klubhaus

Gernot Kulis gastiert am Samstag, 19.30 Uhr, in der Tonight Show von VOL.AT und Ländle TV.

Egal ob als Karl Schmähammer, Bundesminister Spassmann, Warnschober oder Ö3-Callboy, Gernot Kulis sorgt mit seinem unnachahmlichen Comedy-Talent seit Jahrzehnten für Lacher am laufenden Band. So auch im Klubhaus, wenn der begnadete Stimmkünstler die beiden Hosts Jogi und Pascal auseinandernimmt. Abgesehen von jeder Menge Humor hat der gebürtige Steirer noch jede Menge interessante Geschichten auf Lager. So lief der Sportfan u.a. in seiner Jugend für Sturm Graz auf und spielt leidenschaftlich Eishockey. Das brachte ihn auch in Verbindung zum Vorarlberger Jahrhunderttalent Marco Rossi, mit dem der Comedian eine enge Freundschaft pflegt. Wie sich Gernot Kulis mit dem Vorarlberger Dialekt und der Beziehung zwischen dem Westen und Osten Österreichs auseinandersetzt, erfährt man in der nächsten Klubhaus-Ausgabe.