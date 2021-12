Klubhaus Winter Edition: Elite-Snowboarder Gigi Rüf

Wintersportler, Firmengründer, Familienvater und Snowboarder der ersten Stunde: Gigi Rüf gastiert am Samstag in der Vorarlberger Tonight Show (19.30 Uhr, VOL.AT und Ländle TV).

Kaum ein Vorarlberger ist so unmittelbar mit der Snowboard-Kultur verknüpft wie der gebürtige Bregenzerwälder Gigi Rüf. Auch mit 40 Jahren lässt es sich der Wintersportler nicht nehmen, seinen unverkennbaren Style in den Tiefschnee zu zaubern, was er in seinem neuesten Snowboard-Movie "Driven" aus der Pirate Movie Produktions-Schmiede eindrucksvoll unter Beweis stellt.