Klubhaus: Der Wälder Jogi wetzt sein Fleischermesser

In der neuen Ausgabe der Tonight-Show kommt der Bezauer Fleisch-Experte ins Klubhaus. Samstag, 19.30 Uhr, auf VOL.AT und Ländle TV.

Imposant, charismatisch, extravagant und sympathisch: Der Jogi aus dem Bregenzerwald macht dem Klubhaus seine Aufwartung. Natürlich hat der passionierte Gourmet und Feinspitz eine feines Gustostückerl dabei und erklärt dem Jogi aus dem Montafon und Pascal, wie man ein perfektes Steak zubereitet. Regionalität und Qualitätsbewusstsein sind für den Bezauer elementarer Bestandteil seines Berufs. Außerdem ist der extrovertierte Wälder bekannt für seine musikalische Ader, zeigt er doch an der Seite von Prinz Grizzley regelmäßig sein Können an der Pedal-Steel-Gitarre. An der Klubhaus Bar, powered by Fohrenburger, stellt ihm die unnachahmliche Bar-Dame Sara Fragen, die im Vorfeld vom Publikum eingeschickt wurden.