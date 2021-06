Klubhaus Spezial: Comeback für die Clubkultur

In der letzten Episode vor der Sommerpause gastieren die Feldkircher Szenegastronomen Nani Mock (Bunt) und Reinhard Rauch auf der korallenroten Couch. Samstag, 19.30 Uhr, auf VOL.AT und Ländle TV.

Viel zu lange musste sich die heimische Clubszene in Verzicht üben, die Nachtgastronomie zählt zu den am härtesten betroffenen Branchen der Pandemie. Mit den kürzlich verlautbarten Öffnungsschritten feiert die Nightlife-Kultur nun aber wieder ein Comeback. Das Klubhaus feiert selbstverständlich mit und mit Nani Mock (Bunt) und Reinhard Rauch gastieren zwei echte Feldkircher Aushängeschilder des Nachtlebens bei den Hosts Pascal und Jogi. Kaum ein Wirt prägte die Montfortstadt im vergangenen Jahrzehnt in dem Ausmaß wie Reinhard Rauch. Egal ob Sonderbar, Rauch Café, Rio oder der legendäre Rauch Club, der Vollblut-Gastronom bürgt mit seinen Lokalen für Qualität und bereichert das Angebot der Mittelalterstadt auf einzigartige Weise.