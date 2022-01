Klubhaus mit Linda Meixner

Über 120.000 Follower verzeichnet die sympathische Powerfrau aus Gargellen auf ihrem Instagram-Account. Warum sie aber nicht auf Only Fans zu finden ist, erzählt sie am Samstag, 19.30 Uhr, im Klubhaus.

Die Vorarlberger Tonight Show meldet sich mit der ersten Ausgabe im neuen Jahr zurück: Dieses Mal nimmt Linda Meixner aus dem Montafon auf der korallenroten Couch Platz. Im Gespräch mit den beiden Hosts Pascal und Jogi gewährt die begeisterte Bergsportlerin Einblick in ihren Alltag. Die Influencerin und Jungunternehmerin gilt als kreatives Multitalent und hat u.a. auch schon ein eigenes Modelabel auf die Beine gestellt.

Der bewusste Umgang mit dem Smartphone und Social Media ist ihr als Sportlerin und echter Bergmensch besonders wichtig, weshalb sie auch die #offtober-Aktion ins Leben rief und sich einen Monat konsequent aus der Online-Welt verabschiedet hat. Im Klubhaus spricht sie auch über unmoralische Angebote, Stalking, ihre neuen, geplanten Projekte, den fragwürdigen Ruf des Influencertums und wieso sie wohl eher nie auf Only Fans zu finden sein wird. Natürlich stellt sich die smarte Powerfrau auch den Fragen der Zuschauer. An der Klubhaus Bar powered by Fohrenburger plaudert die gutgelaunte Montafonerin mit Sara auch über intime Geheimnisse.