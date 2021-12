Uwe "The Punisher" Marent räumt im Klubhaus auf

Detektiv und Sicherheitsexperte, Ex-Militär und Personenschützer Uwe Marent gastiert in der Vorarlberger Tonight Show. Samstag, 19.30 Uhr, auf VOL.AT und Ländle TV.

"Die härteste Tür Vorarlbergs" sorgt im Klubhaus für Zucht und Ordnung: Uwe Marent gibt Einblicke in den Arbeitsalltag eines Privatdetektivs und räumt mit dem Moderatorenduo und dem ein oder anderen Vorurteil auf. Außerdem spricht der Personenschützer über gefährliche Einsätze, Selbstschutz und eine gesunde Portion Risikoeinschätzung, die für seinen Beruf unerlässlich ist. Der Familienvater betreibt seit Jahren eine erfolgreiche Sicherheitsfirma und Detektei in Wolfurt und sorgt auch auf zahlreichen Veranstaltungen für einen reibungslosen und friedlichen Ablauf. Der Selbstverteidigungsexperte ist ein großer Fan der Marvel Comicfigur "The Punisher" und gibt sein Wissen gerne in Form von Gewaltpräventionskursen weiter. Natürlich plaudert der sympathische Allrounder auch an der Fohrenburger Klubhaus Bar mit Sara über sein turbulentes Leben.