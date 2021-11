Klubhaus: Amy & Didi und die Welt des Rockabilly

Am Samstag gastieren Amy & Didi vom Rockabilly Center im Klubhaus und erzählen auch von einer Liebe, welche zwei Kontinente überbrückt. 19.30 Uhr, auf VOL.AT und Ländle TV.

Ganz Österreich macht dicht, nur das Klubhaus nicht. Die Vorarlberger Tonight Show trotzt den schwierigen Zeiten und sorgt für etwas Heiterkeit in den heimischen Wohnzimmern. In der neuen Ausgabe gastieren Amy und Didi Kräutl bei Jogi und Pascal. Die beiden Dornbirner haben sich dem Rockabilly verschrieben, Didi u.a. mit seiner Band Rhine Valley Ramblers und als Gründer des Rockabilly Centers. Im Klubhaus sprechen die beiden auch über ihre einzigartige Liebesgeschichte: Amy stammt aus Arizona, ihre gemeinsame Leidenschaft für Musik hat Kontinente überwunden und die US-Amerikanerin an die Seite ihres Ehemannes ins schöne Vorarlberg gelotst. Und auch an der Klubhaus Bar, powered by Fohrenburger, sprechen die beiden mit Sara über ihre gemeinsame Passion Rockabilly.