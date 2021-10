"Sex Toys" im Klubhaus: Aufklärung mit Betty

Beim Comeback der Vorarlberger Tonight Show (Samstag, 19.30 Uhr, VOL.AT und Ländle TV) nimmt Sexualberaterin Bettina Schwung aus Feldkirch auf der korallenroten Couch Platz.

Samstagabend ist Klubhaus-Zeit: Die Tonight Show mit den Hosts Jogi und Pascal kehrt zurück und kann wieder mit jeder Menge spannender Gäste aufwarten. Zum Auftakt hat Sexualberaterin Bettina Schwung aus Feldkirch jede Menge "Sex Toys" im Gepäck, die natürlich genau unter die Lupe genommen werden. Betty spricht mit den beiden Hosts Jogi und Pascal aber auch über ernste Themen, mit denen sie täglich in ihrer Arbeit konfrontiert wird.

Klubhaus, die regionale

Tonight Show aus Vorarlberg

Was wäre das Klubhaus ohne den passenden Sound? Dafür sorgen wie gewohnt die DeadBeatz. Das "Austrian Blues Punk Orchestra" hat sich zum fixen Bestandteil der Show eingegroovt und präsentiert Songs aus ihrem neuen Album.

The DeadBeatz sorgen für den passenden Sound.

Der "Alpenstadt-Afghane" BlakkAfghan aus Bludenz wartet mit einem satirischen Blickwinkel auf Corona-Skeptiker und Impfkritiker auf. Zu guter Letzt findet auch wieder eine Lesung aus dem "Buch der Gelöschten" ihren Platz in der Sendung. Johannes von und zu Gutenberg präsentiert eine Auswahl an VOL.AT-Forum-Kommentaren, die es in sich haben. Klubhaus, ab sofort wieder jeden Samstag, 19.30 Uhr, auf VOL.AT und Ländle TV.