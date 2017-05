Vier Tote und 32 Verletzte bei Autobombenanschlag in Homs

Homs im Ziel der Terroristen - © APA (AFP)

Bei einem Autobombenanschlag in der syrischen Stadt Homs sind am Dienstag vier Menschen getötet worden. Zudem habe es mindestens 32 Verletzte gegeben, berichtete der Staatssender unter Berufung auf die Gesundheitsbehörde. Bei einer weiteren Explosion in der Nähe eines heiligen Schreins der Schiiten südlich der Hauptstadt Damaskus starben zwei Menschen.