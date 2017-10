Trump und Tsipras überschütten einander mit Lob

Trump empfing Tsipras im Weißen Haus - © APA (AFP)

US-Präsident Donald Trump hat dem griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras Fortschritte bei den Reformen in dem von Krisen geplagten Land bescheinigt. Griechenland mache einen “großartigen Job”, sagte Trump am Dienstag in Washington. Er habe Tsipras gesagt, dass er einen “verantwortungsvollen Plan für Schuldenerleichterungen” unterstütze, fügte Trump nach einem Treffen mit Tsioras hinzu.