Tritscher hofft auf Top-Ten-Platz im WM-Sprint

Tritscher (re) ist der routinierteste ÖSV-Athlet - © APA

In den Skilanglauf-Sprints der Damen und Herren werden am Donnerstag (14.00 Uhr MEZ) die ersten Medaillen der Nordischen Ski-WM in Lahti vergeben. Der Salzburger Bernhard Tritscher führt das ÖSV-Herren-Quartett an, Lisa Unterweger ist im Damenrennen (jeweils Skating) die einzige Österreicherin. Teresa Stadlober will ihre Qualitäten in den drei Distanzrennen ab Samstag zeigen.