Tausende Mexikaner demonstrierten gegen US-Präsident Trump

Trump hat sich in Mexiko bisher kaum Freunde gemacht - © APA (AFP)

Tausende Mexikaner haben bei landesweiten Protestaktionen gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump demonstriert. In Mexiko-Stadt versammelten sich Demonstranten für eine Großkundgebung vor dem Unabhängigkeitsdenkmal. Auch im westlich gelegenen Guadalajara gingen am Sonntag Tausende Menschen auf die Straße. Zu den Protestzügen in rund 20 Städten hatten mehrere Organisationen aufgerufen.