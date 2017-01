Salzburg löste Capitals an Spitze ab – Wiener 3:5 in Linz

Abgeklärte Bullen siegten in Klagenfurt - © APA

Red Bull Salzburg hat die Vienna Capitals in der Erste Bank Eishockey-Liga (EBEL) von der Spitze verdrängt. Während sich der Meister beim 3:1-Auswärtssieg in Klagenfurt am Sonntag abgeklärt präsentierte, gingen die Wiener bei den Black Wings in Linz als 3:5-Verlierer vom Eis. Für die Caps war es im vierten Auftritt in der Platzierungsrunde die zweite Niederlage.