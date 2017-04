Pizzabäcker wegen Pizzeria-Brand in Kärnten verurteilt

Schöffensenat sah Brandstiftung des Mannes als erwiesen an - © APA

Ein 54 Jahre alter Italiener ist am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt der versuchten Brandstiftung schuldig gesprochen worden. Der Pizzabäcker wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt. Der Schöffensenat sah es als erwiesen an, dass der Mann in der Silvesternacht 2016 in seiner Arbeitsstelle, einer Pizzeria im Bezirk Klagenfurt-Land, Feuer gelegt hatte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.