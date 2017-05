Ã–sterreich trifft bei Eishockey-WM 2018 auf Weltmeister

Österreich schaffte in Kiew den Aufstieg in Gruppe A - © APA (Archiv)

Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft spielt bei der WM 2018 in Dänemark (4. bis 20. Mai) in der Hauptstadt Kopenhagen. Die ÖEHV-Auswahl, die in Kiew den Aufstieg geschafft hat, trifft in der Gruppe A auf Weltmeister Schweden, den WM-Dritten Russland, Tschechien, die Schweiz, Weißrussland, die Slowakei und Frankreich. Gespielt wird in der mit 12.500 Sitzplätzen versehenen Royal Arena.