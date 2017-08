Mutter mit 1,5 Promille fuhr mit Kinderwagen gegen Hausmauer

Die Polizisten brachten das Kind in Sicherheit - © APA (Archiv)

Mit nicht weniger als 1,5 Promille hat eine Mutter am Montagabend ihr Kleinkind gefährdet. Die 32-Jährige fuhr in Wien-Währing mehrmals mit dem Kinderwagen gegen eine Hausmauer und in Richtung Fahrbahn, wodurch der Bub entsprechend gefährdet wurde. Glücklicherweise blieb der Einjährige unverletzt.