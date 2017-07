Mexiko verpasste vorzeitigen Gold-Cup-Viertelfinaleinzug

Mexiko und Jamaika trennten sich torlos - © APA (AFP)

Mexikos Fußball-Nationalmannschaft hat den vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale des Gold Cup verpasst. Der Titelverteidiger kam im zweiten Gruppen-Spiel am Donnerstag in Denver gegen Jamaika nicht über ein 0:0 hinaus. Beide Mannschaften liegen nach ihren jeweiligen Auftakterfolgen nun mit vier Punkten an der Spitze der Gruppe C und haben damit beste Aufstiegschancen.