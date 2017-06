Meister FC Bayern bestreitet Liga-Auftakt gegen Leverkusen

Bayern starten in der heimischen Allianz Arena in die neue Saison - © APA (Archiv/dpa)

Meister Bayern München eröffnet die neue Bundesliga-Saison bereits zum fünften Mal in Folge. Bayer Leverkusen gastiert am 18. August beim Titelverteidiger, wie aus dem am Donnerstag von der Deutschen Fußball Liga veröffentlichten Spielplan hervorgeht. Vizemeister RB Leipzig trifft in der 1. Runde auswärts auf Schalke 04, der 1. FC Köln bestreitet das rheinische Derby bei Mönchengladbach.