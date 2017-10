Mann brach mit 6,52 Promille in München zusammen

Der Mann gab an, lediglich "eine Maß" getrunken zu haben - © APA (dpa/Symbolbild)

Mit einem kaum vorstellbaren Atemalkoholwert von 6,52 Promille ist ein 61-Jähriger am Münchner Hauptbahnhof zusammengebrochen. Wie die Bundespolizei in der bayerischen Landeshauptstadt am Mittwoch mitteilte, wurden Beamte am Dienstagnachmittag zu dem Mann aus Sachsen gerufen, der orientierungslos am Boden lag.