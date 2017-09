Sie wolle weiterhin kreativ sein, aber die Zeit "zur Heilung nutzen". - © APA (dpa-Rufa)

Lady Gaga (31) will eine Weile pausieren. Das hat die Sängerin am Freitag (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz beim Toronto International Film Festival angekündigt, wo die Pop-Diva die Netflix-Doku “Gaga: Five Foot Two” vorstellt. “Ich werde eine Pause machen”, zitierte der “Hollywood Reporter” die Sängerin, die keinen Zeitrahmen für die geplante Auszeit nannte.