Klimt Foundation ersteigerte ausrangierte Regierungsbank

Die Entwürfe der Möbel stammen von Josef-Hoffmann-Schüler Max Fellerer und Clemens-Holzmeister-Schüler Eugen Wörle. “Wir sehen darin ein Möbel von historischer und kunsthistorischer Bedeutung und wollten nicht, dass es womöglich in irgendeiner Bar als Theke landet”, so der Ex-Leopold-Museums-Geschäftsführer Weinhäupl gegenüber der APA. Die Klimt-Foundation, die überdies vier Abgeordneten-Pulte um je 650 Euro ersteigert hat, will die Bank jener Institution als Dauerleihgabe oder Schenkung übergeben, die für die Weiterverwendung das interessanteste Konzept abliefert.

“Wichtig ist es dabei, dass das Möbelstück zumindest zeitweise einer Öffentlichkeit zugänglich ist und ein gewisser historischer Kontext gewahrt bleibt”, heißt es seitens der gemeinnützigen Privatstiftung, die aus der umstrittenen Sammlung Ucicky hervorgegangen ist. Man könne sich dabei ein Museum, aber auch die Weiterverwendung etwa in einem “Jugendparlament” vorstellen. Bei der Entscheidungsfindung sollen auch zwei Historiker miteinbezogen werden. Bewerbungen werden bis zum 15. Oktober gesammelt, die Entscheidung wird am Nationalfeiertag (26. Oktober) bekanntgegeben.

Insgesamt wurden im Dorotheum 308 von 314 angebotenen Objekten verkauft. Dies ist laut dem Auktionshaus eine Verkaufsquote von 98 Prozent und einen Gesamterlös von 208.160 Euro ergibt.

(APA)