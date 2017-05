Kern im Juni in St. Petersburg – Putin 2018 eingeladen

Kanzler Kern sei von Russland für Anfang Juni zum Wirtschaftsforum in St. Petersburg eingeladen worden und werde daran auch teilnehmen, hat das Bundeskanzleramt der Zeitung nach deren Angaben bestätigt. Nicht nur Kern, auch andere “hochkarätige Staatschefs” würden zu dem von 1. bis 3. Juni angesetzten Treffen erwartet, wird sein Sprecher zitiert. Bis jetzt soll aber nur die Teilnahme des indischen Premiers Narendra Modi bestätigt sein.

Das St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) ist ein alljährliches Wirtschaftstreffen und wird seit 1997 abgehalten. 2015, am Höhepunkt der Griechenland-Krise, hatte Putin Premier Alexis Tsipras eingeladen und ihm damit eine große Bühne geboten. 2016 war Italiens Matteo Renzi, ein erklärter Gegner der Russland-Sanktionen, zu Gast. Auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte voriges Jahr am SPIEF teilgenommen. Heuer wird neben Kern auch OMV-Chef Seele in St. Petersburg vertreten sein.

Unabhängig von den langjährigen Beziehungen zur Gazprom wickelt die OMV in Russland gerade eine 1,75 Mrd. Euro teure Beteiligung an einem sibirischen Erdgasfeld ab, um damit ihr Produktionsvolumen und ihre Reservenposition deutlich zu erhöhen. Außerdem ist die OMV unter jenen fünf europäischen Energiefirmen, die bei der geplanten Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 mitmachen: Auch die OMV erklärte sich bereit, bis zu 950 Mio. Euro dafür zur Verfügung stellen – ein Zehntel der Gesamtkosten. Federführend bei dem Pipeline-Projekt ist die russischen Gazprom mit einem 50-Prozent-Anteil.

Putin wurde Ende vorigen Monats vom OMV-Chef für kommendes Jahr nach Wien eingeladen, um an den Feierlichkeiten anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums des ersten Gasliefervertrags der OMV mit Russland teilzunehmen, berichteten dem Bericht zufolge russische Nachrichtenagenturen. Auch Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen werde bei dem Event dabei sein, soll Seele Putin ausgerichtet haben: Van der Bellen grüße Putin und könne das Treffen mit dem russischen Präsidenten kaum erwarten, so die Zeitung. Am 28. April wurde Seele im Moskauer Kreml von Putin empfangen, auch Gazprom-Boss Alexej Miller nahm teil.

