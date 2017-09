Kern gratulierte Merkel zu Platz eins

Kern glaubt Probleme in Deutschland zu kennen - © APA (Archiv/AFP)

SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern hat seine konservativen CDU-Amtskollegin Angela Merkel am Sonntag via Facebook zu Platz eins bei der deutschen Bundestagswahl beglückwünscht. “Gratulation an Angela Merkel zum Wahlsieg in Deutschland!”, schrieb Kern auf der Social-Media-Plattform.